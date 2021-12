Café historique « Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan » La Riche, 18 janvier 2022, La Riche.

Café historique « Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan » La Riche

2022-01-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-01-18 20:30:00 20:30:00

La Riche Indre-et-Loire La Riche

« Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan »

Avec Romain Bertrand, directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI, Sciences-Po), spécialiste de l’Indonésie moderne et contemporaine, il a consacré de nombreux travaux à la question des dominations coloniales européennes en Asie du Sud-Est.

Pierre de Ronsard considérait le genre épique comme l’acmé de la poésie. Avec Romain Betrand, replongeons-nous dans l’épopée des « grandes découvertes », du point de vue de l’Asie qui voit débarquer sur ses plages, au début du XVIè siècle, les équipages de Fernand de Magellan et de Juan Sebastián Elcano.

En partenariat avec les Cafés Historiques en Région Centre Val de Loire, Les Rendez-vous de l’Histoire

Entrée gratuite. Le pass sanitaire vous sera demandé.

demeureronsard@departement-touraine.fr +33 2 47 37 32 70 http://www.prieure-ronsard.fr/

Visuel : Portrait anonyme de Fernand de Magellan, XVIè ou XVIIè siècle, Mariners

La Riche

