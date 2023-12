Théâtre du verbe à l’Abbaye – Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov 2 Avenue Le Jouteux Bourgueil, 11 mai 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:30:00

fin : 2024-05-11 22:30:00

La pièce débute par la fête d’lrina, un an après la mort de leur père, marquant la fin du deuil et le début, croit-on, d’une nouvelle vie. Un rêve habite cependant les trois sœurs: retourner à Moscou, la ville de leur enfance..

Cet appel, ce« à Moscou» d’lrina si essentiel pour moi, est devenu inaudible aujourd’hui.

J’ai voulu en compagnie des acteurs du TTE interroger ce rêve d’lrina aujourd’hui brisé par le contexte géo-politique dans lequel nous sommes plongés depuis plus d’une année.

Tchékhov a toujours été pour moi une terre nourricière, un auteur, un dramaturge qui m’accompagne dans mes questionnements et mon désir de théâtre.

Et comme le théâtre est un art du présent, il m’a semblé intéressant d’interroger Andreï, Olga, Macha et lrina sur le temps, sur la guerre, l’amour, l’in

2 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



