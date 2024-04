Spectacle Cabaret « Music Hall Live » Saint-Germain-sur-Vienne, samedi 11 mai 2024.

Suite à son succès, le nouveau spectacle cabaret de Chez les Artistes va vous faire voyager dans la pure tradition du cabaret, avec des strass des plumes, de l’élégance sans oublier le transformisme et l’imitation par Bruno Sandro. Avec les personnages du chanteur Christophe, Patricia Kaas, Nana Mouskouri ou encore Dalida et Piaf ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Spectacle Cabaret « Music Hall Live » Saint-Germain-sur-Vienne a été mis à jour le 2024-04-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme