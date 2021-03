Gif-sur-Yvette En ligne Gif-sur-Yvette Café Frappé « L’obsolescence, prête à jeter ? » En ligne Gif-sur-Yvette Catégorie d’évènement: Gif-sur-Yvette

En ligne, le jeudi 18 mars à 12:30

L’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée) fédère les citoyen-ne-s pour engager les décideurs publics et privés afin d’aller vers des produits durables et réparables.

Elle agit par la sensibilisation des citoyen-ne-s aux enjeux de l’allongement de la durée de vie des produits et propose des solutions concrètes sur son site produitsdurables.fr. Elle réalise aussi des rapports d’enquêtes, des publications et dénonce les pratiques d’obsolescence programmée. L’intervenante Laetitia Vasseur est co-fondatrice, déléguée générale de l’association. Reconnue en tant qu’experte de l’économie circulaire, elle a travaillé comme collaboratrice parlementaire au Sénat, puis comme consultante et enseignante. Elle est aussi auteure de l’ouvrage Du jetable au durable (Gallimard, 2017) et chroniqueuse pour Alternatives économiques. Rendez-vous sur Zoom ! Autres événements à venir sous réserve de changements :

Les conférences Cafés Frappés abordent aujourd'hui l'obsolescence des produits

