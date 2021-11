Café-éco Labomédia, 2 décembre 2021, Orléans.

Café-éco

Labomédia, le jeudi 2 décembre à 19:00

L’association C.LE.F., Comprendre L’Economie Facilement veut faire des Café Eco le rendez-vous incontournable de celles et ceux qui cherchent à mieux comprendre le monde qui les entoure. L ‘objectif de C.L.E.F. est des plus simples : que vous quittiez le Café Eco en ayant suffisamment d’informations pour exercer votre esprit critique et pour avoir construit , modifié, complété , modifié, nuancé votre propre opinion sur la thématique traitée. En résumé,l’ambition de l’association est de clarifier l’économie, de la rendre accessible, vivante et de l’ancrer dans la réalité en s’éloignant des discours tout faits

3 euros tarif normal , 1 euro tarif réduit Gratuit lycéens et étudaiants

Ouvert à toutes et à tous, le Café Eco est l’occasion d’échanger, de débattre et d’apprendre sur un sujet économique donné. Chaque séance s’articulera autour d’un bref exposé puis d’un débat

Labomédia 108 rue de Bourgogne Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T21:00:00