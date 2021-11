Nantes CAFÉ DU CINÉMA Loire-Atlantique, Nantes OPINION CAFÉ DU CINÉMA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

OPINION CAFÉ DU CINÉMA, 27 novembre 2021 20:30, Nantes. CAFÉ DU CINÉMA.

Samedi 27 novembre, 20h30 OPINION * On y croise tout à tour de la folk Elliott-Smithienne, des riffs grungy, quelques influences slacker, des murs de shoegaze ou quelques tubes noisy au milieu desquels se baladent de rares épopées post-garage https://www.facebook.com/opinionband/ https://myopinion.bandcamp.com/ *

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

* CAFÉ DU CINÉMA 8 rue des Carmélites, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CAFÉ DU CINÉMA Adresse 8 rue des Carmélites, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville CAFÉ DU CINÉMA Nantes