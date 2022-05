Café des parents Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Café des parents Mareuil en Périgord, 18 mai 2022, Mareuil en Périgord. Café des parents Ruban Vert de Mareuil 2, place André Marchaps Mareuil en Périgord

2022-05-18 09:30:00 – 2022-05-18 11:30:00 Ruban Vert de Mareuil 2, place André Marchaps

Café des parents. Comment créer du lien avec son enfant. Tout public. Gratuit. Sur inscription.
+33 5 53 56 74 70

Ruban Vert de Mareuil 2, place André Marchaps Mareuil en Périgord

Détails
Catégories d'évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord
Lieu Mareuil en Périgord
Adresse Ruban Vert de Mareuil 2, place André Marchaps
Ville Mareuil en Périgord
Departement Dordogne

