Maison écocitoyenne, le jeudi 23 septembre à 18:00

**Lors de ce Café Compost, nous vous présenterons les modalités pour répondre à l’appel à projet de Bordeaux Métropole, nous vous présenterons le matériel mis à disposition et nous vous donnerons un maximum de conseils pour mener à bien votre projet.** **Public adulte, sur inscription.** **Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Vous souhaitez vous informer sur la mise en place d’un composteur collectif dans votre résidence ou dans votre quartier ? Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

