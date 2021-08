Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Café ciné en BD Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le mardi 2 novembre à 18:30

Café littéraire des bibliothécaires Le ciné en BD Mardi 2 novembre à 18h30 | Après l’année de la BD, l’ouverture du cinéma Grand Central : ça se fête. Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur de BD parlant de cinéma. Et il y en a beaucoup, car de nombreux auteurs sont de grand cinéphiles. Apportez, vous aussi, vos bd préférées (manga, comics, franco-belge…) pour échanger tous ensemble ! Pavillon Blanc Henri-Molina | Entrée libre Café littéraire des bibliothécaires Le ciné en BD Mardi 2 novembre à 18h30 | Après l’année de la BD, l’ouverture du cinéma Grand Central : ça se fête. Les bibliothécaires partagent leurs coups de Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T18:30:00 2021-11-02T19:30:00

