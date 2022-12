« Caen, t’écris », une balade dans le Caen littéraire Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

« Caen, t’écris », une balade dans le Caen littéraire Caen, 11 avril 2023, Caen . « Caen, t’écris », une balade dans le Caen littéraire 12 place Saint-Pierre Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer Caen Calvados Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

2023-04-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-11 15:30:00 15:30:00

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen

Calvados Découvrez Caen au travers des récits d’écrivains qui ont eu l’occasion d’y vivre, de la parcourir ou de la célébrer.

Au détour d’un monument ou d’une ruelle, vous pourrez vous à votre tour déclarer votre flamme à notre belle ville.

Une visite menée par Claire Lesourd.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.

