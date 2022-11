Caen les statues font leur cinéma Caen, 28 décembre 2022, Caen.

Caen les statues font leur cinéma

2022-12-28 14:30:00 – 2022-12-28 16:00:00

Caen

Calvados

Vous êtes cinéphiles et aimez les jeux d’rôles? Venez participer à une visite originale dans le cadre du projet Les étonnants patrimoines…Clap, Action !

Avec Corinne Joimel, guide-conférencière, découvrez l’histoire de Caen lors d’une rencontre improbable avec les statues de personnages célèbres. Ecoutez, observez, sentez, jouez…tous vos sens sont mis en éveil et les statues se réveillent.

Une visite originale, ludique et poétique pour les fans de cinéma, amateurs d’humour et de patrimoine.

Visite destinée à tous, à partir de 6 ans et proposée dans le cadre de l’opération « Les étonnants patrimoines » par la Fédération des Guides de Normandie.

Des visites supplémentaires peuvent être organisées sur demande pour les groupes (enfants et adultes).

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/caen-les-statues-font-leur-cinema.html

