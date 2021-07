Cadences : Cie Melting Spot « Locking for Beethoven » Arcachon, 24 septembre 2021, Arcachon.

Cadences : Cie Melting Spot « Locking for Beethoven » 2021-09-24 21:00:00 – 2021-09-24

Arcachon Gironde

Chorégraphie : Farid Berki

Défenseur d’une danse métissée, Farid Berki entrecroise les disciplines et les cultures depuis plus de vingt ans. Après avoir confronté Stravinski, le flamenco ou Petrouchka au hip-hop, le chorégraphe place le compositeur allemand au coeur de sa nouvelle création. Associant un quatuor au DJ Malik Berki, l’œuvre de Beethoven se retrouve chamboulée,

rythmée, tout en conservant son essence même et devient terrain d’exploration pour six danseurs et une circassienne.

S’ensuit une rencontre pour le moins improbable entre différents univers : celui du grand répertoire classique et de l’électro, de l’orchestre et d’un DJ, de la danse hip hop, du cirque et de la musique symphonique. Les interprètes de “Locking for Beethoven” conjuguent danse et musique, prouesses techniques et artistiques dans un hymne au métissage et à la tolérance.

+33 5 57 52 97 75

olympia

