Cabaret de l’opérette “De l’Offenbach dans l’air” Saint-Loup-Lamairé, 24 octobre 2021, Saint-Loup-Lamairé. Cabaret de l’opérette “De l’Offenbach dans l’air” 2021-10-24 16:00:00 – 2021-10-24 19:00:00

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé Venez écouter les solistes de l’opérette écrite par Jean-louis Guignon sur des musiques d’Offenbach.

L’opérette conte l’histoire d’un bourgeois enrichi qui donne une grande soirée pour présenter sa fille à la société dans le but de la marier. Mais la jeune fille a rencontré un beau jeune homme dans la diligence. Tombé amoureux, celui-ci se déguise en tailleur, en militaire puis en livreur, mais échoue à entrer à la fête. Il se fera enfin passer pour un compositeur, avec la complicité de la tante excentrique de la jeune fille. Salle des fêtes de Saint-Loup-Lamairé, à 16h00.

Pass sanitaire demandé.

Jean-Louis GUIGNON – TMT

