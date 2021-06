[Cabaret burlesque] Le Kabaret de la Méduze Dieppe, 20 août 2021-20 août 2021, Dieppe.

[Cabaret burlesque] Le Kabaret de la Méduze 2021-08-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-20 La Sirène à Barbe 3-5 Place Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Venez découvrir tous les talents de la scène burlesque !

De l’effeuillage traditionnel réminiscent des shows burlesques américains, du cirque, du chant, de la danse et même des lectures érotiques. Un étonnant cocktail de glamour et de poésie, saupoudré d’une pointe d’extravagance et, surtout, d’une bonne dose d’humour !

Venez découvrir tous les talents de la scène burlesque !

De l’effeuillage traditionnel réminiscent des shows burlesques américains, du cirque, du chant, de la danse et même des lectures érotiques. Un étonnant cocktail de glamour et de poésie,…

+33 6 74 41 67 83 http://lasireneabarbe.com/

Venez découvrir tous les talents de la scène burlesque !

De l’effeuillage traditionnel réminiscent des shows burlesques américains, du cirque, du chant, de la danse et même des lectures érotiques. Un étonnant cocktail de glamour et de poésie, saupoudré d’une pointe d’extravagance et, surtout, d’une bonne dose d’humour !

dernière mise à jour : 2021-06-24 par