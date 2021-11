Besançon Besançon Besançon, Doubs Caballero VS JeanJass Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Caballero VS JeanJass Besançon, 4 décembre 2021, Besançon. Caballero VS JeanJass La Rodia 4 avenue de Chardonnet Besançon

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04 22:30:00 La Rodia 4 avenue de Chardonnet

Besançon Doubs EUR 24 Caballero & JeanJass ont le plaisir de revenir enfin sur les scènes des salles françaises en 2021 pour présenter leur double album solo « OSO / Hat Trick » paru le 16 avril dernier. À l’image des combats du jeu vidéo légendaire Street Fighter, la tournée Caballero VS JeanJass mettra en scène un affrontement des deux rappeurs avec leurs nouveaux morceaux solo en guise d’attaque (ou de défense).

Évidemment, les classiques du duo belge ne seront pas laissés de côté tout comme les hits de la mixtape « High & Fines Herbes » sortie en avril 2020 qui seront pour la première fois interprétés en live.

La Rodia 4 avenue de Chardonnet Besançon

