Parc Longchamp, le samedi 7 août à 14:00

Un nouvel événement accompagne les visiteurs du samedi après-midi au Palais Longchamp. Dans le cadre de Ça me dit au kiosque, des artistes proposeront tous les 15 jours pendant l’été une représentation dans le kiosque à musique du parc Longchamp, à partir de 14h : Animation musicale de rock par The Woodstokers Marseille. Voyage dans le temps avec The Woodstockers Marseille en duo acoustique ou en trio électrique afin de revivre le son des années 60/70 !!! Kiosque à musique du parc Longchamp. Spectacle gratuit et adapté aux enfants.

Gratuit

♫♫♫ Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T17:30:00

