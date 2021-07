Anduze Anduze Anduze, Gard Ça cartonne! ça pousse! Anduze Anduze Catégories d’évènement: Anduze

Ça cartonne! ça pousse! 2021-07-28 – 2021-07-28 Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg

Anduze Gard DIPTYK propose des temps de création collective pour tout public, un temps d’échange et de partage autour d’une installation participative.Où? Parc des Cordeliers Quand? de 10h-12h Evénement tout public. Gratuit. +33 6 83 51 92 79 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-21 par

