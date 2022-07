BZH PHOTO 2021 × Iveta GABALIŅA. Ploubazlanec, 22 juillet 2022, Ploubazlanec.

BZH PHOTO 2021 × Iveta GABALIŅA.

22 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes d’Armor

2022-07-22 17:30:00 – 2022-10-02

Ploubazlanec

Côtes d’Armor

BZH PHOTO invite un photographe d’un pays différent chaque année en résidence à Loguivy-de-la-Mer. Guidé par ses rencontres et sa sensibilité, l’artiste propose son regard sur notre littoral et la création née de ses découvertes est exposée sur le port… au gré du vent. Connue pour la nostalgie et la poésie, qui font la force de ses portraits réalisés dans sa Lettonie natale, Iveta Gabalina se distingue aussi par une approche plus conceptuelle, avec ses séries Polar et My Hand is Warmer than the Sun, qui explorent l’intérêt de la photographe pour la perception du temps.

info@bzhphoto.fr +33 6 85 71 57 79 http://www.bzhphoto.fr/

BZH PHOTO invite un photographe d’un pays différent chaque année en résidence à Loguivy-de-la-Mer. Guidé par ses rencontres et sa sensibilité, l’artiste propose son regard sur notre littoral et la création née de ses découvertes est exposée sur le port… au gré du vent. Connue pour la nostalgie et la poésie, qui font la force de ses portraits réalisés dans sa Lettonie natale, Iveta Gabalina se distingue aussi par une approche plus conceptuelle, avec ses séries Polar et My Hand is Warmer than the Sun, qui explorent l’intérêt de la photographe pour la perception du temps.

Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2022-07-06 par