2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 16:30:00

0 0 On vous propose de venir jouer au très célèbre et délirant jeu “Burger Quiz” ! Rejoignez l’équipe Mayo ou l’équipe Ketchup et jouez en équipe pour tenter de remporter le grand burger de la mooort ! PS : il n’y aura pas Alain Chabat…

A partir de 15 ans.

mediatheque@bresles.fr +33 3 65 94 01 07

Médiathèue de Bresles

Bresles

