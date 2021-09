Houilles Salle Cassin Houilles, Yvelines Bureau des plaintes éphémère et sérendipité Salle Cassin Houilles Catégories d’évènement: Houilles

A partir du travail réalisé lors du stage “voyage des possibles”, la compagnie Mille et une scènes présente le spectacle “Bureau des plaintes&Sérendipité” animé par les comédiens Hamid Réza Javdan et Irène Golovine et les acteurs amateurs complices. Avec la participation de tous les citoyens volontaires pour porter plainte. spectacle participatif Salle Cassin 1, rue Jean-Mermoz 78800 Houilles Houilles Yvelines

