Bulluk Chapelle de la Visitation Limoges, samedi 30 mars 2024.

Bulluk Chapelle de la Visitation Limoges Haute-Vienne

Le travail de Soah Kim est motivé par un intérêt pour l’idéophone coréen “Bulluk”, qui décrit des choses qui font saillie, qui gonflent, ou qui ont une forme proéminente et enflée. Elle se concentre sur la capture de la matérialisation des moments éphémères générés par le mouvement. Elle y parvient en expérimentant avec du plâtre, explorant l’interaction dynamique entre la malléabilité temporaire du plâtre et sa possibilité. Grâce à son interaction physique avec les matériaux, elle obtient des résultats à la fois calculés et inattendus, qu’elle enrichit ensuite d’éléments d’imagination et d’humour. Avec ces expérimentations, Soah Kim poursuit une sensualité subtile au milieu de la modestie les

surfaces lisses au toucher permettent d’apprécier la texture délicate et élégante de la porcelaine. Dans le cadre de la Culture au grand jour. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 08:30:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Chapelle de la Visitation 11 Rue François Chenieux

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

