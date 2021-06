BULLER sieste musicale Parc Bénoni-Gaultier, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

BULLER sieste musicale

le vendredi 16 juillet à Parc Bénoni-Gaultier

BULLER sieste musicale de BASTHOM vendredi 16 juillet 2021 à 16H00 et 18H30 Parc Bénoni-Gaultier – en face de l’Aselqo Murlins – 3 Rue Louis Boussenard, 45000 Orléans C’est en plein air et gratuit ! Chaque séance de sieste dure 30 min. Thomas vivant en Amazonie pratique la batterie de manière sauvage. Bastien chante comme il braille, sur sa guitare. Ce duo propose un voyage doux et envoûtant. BULLER Un bain de sons tout en douceur pour prendre le temps du rien. Se laisser aller, écouter et rêver. Découvrez cet univers onirique, cette invitation à la somnolence à partager pour petites ou grandes oreilles. BULLER est une réflexion sonore sur notre capacité de déconnection, un univers musical doux et apaisant sera ponctué de textes évoquant les questions du lâcher-prise, du prendre soin, du rêve éveillé. BULLER Poème sonore, qui porte un regard singulier sur la notion de sérénité. Cette rencontre musicale est proposée à un public confortablement installé dans des transats, sur des matelas ou des tapis. [https://www.youtube.com/watch?v=ECxUNskhMPU](https://www.youtube.com/watch?v=ECxUNskhMPU) [https://c-bast.bandcamp.com/track/we-now-pmg](https://c-bast.bandcamp.com/track/we-now-pmg)

gratuit

BULLER Un bain de sons tout en douceur pour prendre le temps du rien.Se laisser aller, écouter et rêver.

Parc Bénoni-Gaultier 24 rue Croix Baudu 45000 Orléans Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T16:00:00 2021-07-16T16:45:00;2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T19:15:00