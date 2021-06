Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne, Saint-Georges-Buttavent BRUNCH MUSICAL SUR LA TERRASSE AVEC L’ENSEMBLE CARAVAGE Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Catégories d’évènement: Mayenne

BRUNCH MUSICAL SUR LA TERRASSE AVEC L’ENSEMBLE CARAVAGE Saint-Georges-Buttavent, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Georges-Buttavent. BRUNCH MUSICAL SUR LA TERRASSE AVEC L’ENSEMBLE CARAVAGE 2021-06-20 11:00:00 – 2021-06-20

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent Pour la fête de la musique ! C’est un groupe de 7 jeunes musiciens qui jouent de la Musique Baroque jusqu’aux Musiques Actuelles avec du piano, de la flûte traversière, de la clarinette. Au programme :

– Quatuor en ré M. avec flûte traversière de WA Mozart

– Quatuor Op. 20 N°2 avec flûte traversière de J. Haydn

– Quatuor à cordes N°14 « La jeune fille et la mort » de F. Schubert Découvrez ce groupe dynamique sur leur site internet et réseaux sociaux :

L’Ensemble

https://www.facebook.com/Ensemble-Caravage-1519644444953291/

https://www.instagram.com/ensemblecaravage/ Dégustez un brunch de L’épicerie en écoutant le concert.

