Novotel Orléans la source, le dimanche 5 décembre à 11:30

Brunch Musical avec Zenyô Trio Jazz On va chercher la vague, on monte sur la planche, on glisse le plus loin possible… Porté par les forces de la nature, sous le soleil ou en pleine tempête, le trio Jammes-Cortes-Gourgeaud surfe sur tout ce qui bouge, pourvu qu’il y ait matière à raconter des histoires du jazz … Tierry Jammes: Trompette Victor lecoq : Basse Johan cortes: Batterie Réservation au 0238630428 Formule brunch et concert à 29 euros

concert gratuit , brunch 29 euros

2021-12-05T11:30:00 2021-12-05T12:00:00

