Brunch jazz manouche Le Comptoir, 17 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois.

Brunch jazz manouche

Le Comptoir, le dimanche 17 octobre à 11:30

David GASTINE (guitare, voix) Sébastien GASTINE (contrebasse) +invité surprise 11h30-15h Entrée libre Les Brunchs musicaux en entrée libre du dimanche matin proposent un choix de petites assiettes de 3,50 à 7 € : une cuisine contemporaine conservant l’esprit “familial”, produits choisis avec soin et tout fait maison. De 11h30 à 15h, après le «Marché de Romaric» au coin de la rue, deux dimanches par mois, au Comptoir et sous la Halle pour les beaux jours, David Gastine invite la fine fleur du jazz manouche, ou propose des Americana concerts (petites touches manouches assurées) avec l’inégalable Vincent Bucher à l’harmonica. Les enfants ne sont pas en reste ! Un dimanche par mois, le Théâtre Halle Roublot propose aux petits bruncheurs dès 6 ans et aux plus grands, de partager un atelier ludique et pratique avec es artistes de la saison pour explorer les différentes facettes du théâtre de marionnettes de 13h30 à 15h au petit théâtre face au Comptoir. Tarif: 10 euros. Infos et résas pour l’atelier: [contact@theatre-halle-roublot.fr](mailto:contact@theatre-halle-roublot.fr) Et en cadeau, la Halle ouvre sa grande baie sur le square aux Chats, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents, dès que le temps le permet.

Entrée libre

Brunch en musique

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T11:30:00 2021-10-17T15:00:00