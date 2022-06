Bruissements d’images, toujours Beauvais, 8 juillet 2022, Beauvais.

Bruissements d’images, toujours

Rue du Docteur Magnier Beauvais Oise

2022-07-08 16:00:00 – 2022-07-08

Beauvais

Oise

Médiathèque Malice

À 16h et 17h

Inscriptions au 03 44 12 67 31

Au fil des pages et des images, entre mêlant voix et musique, la lectrice et le musicien complices Au fil des pages et des images, entremêlant voix et musiques, la lectrice et le musicien complices enchantent nos imaginaires avec un bouquet d’albums sensibles, tendres et ludiques pour les tout petits.

Spectacle proposé dans le cadre de PARTIR EN LIVRE : et du Biberon festival en partenariat avec l’ASCA.

Pour les 0-5 ans

