Allez Les Filles présente « Sans Relache, édition n°12, Saison semi-improvisée » avec MNOP festival Mercredi 14 juillet / Quai des Champs / 19h GRATUIT / Jauge limitée, soyez à l’heure ! Bruce « Sunpie » Branes ft. Flyin’ Saucers Gumbo Special / Greg Izor 2. Bruce « Sunpie » Branes ft. Flyin’ Saucers Gumbo Special (New Orleans / France) – Zydeco / Rhythm’n’Blues Joueur d’harmonica blues et accordéoniste zydeco, Bruce Sunpie Barnes, avec Harold Ray Brown, ancien batteur de War, créé un groupe fin 1991 et l’a surnommé Sunpie & the Louisiana Sunspots. En mini tournée pour le festival MNOP cette saison 2021, il sera en vadrouille avec les Flyin’ Saucers Gumbo Special, entre Zydeco, R’n’B et Soul du bayou, ils nous feront passer une fête nationale inédite ! [https://mnop.fr/2021/05/31/sunpie-barnes/](https://mnop.fr/2021/05/31/sunpie-barnes/) [https://mnop.fr/2021/05/31/flyinsaucers/](https://mnop.fr/2021/05/31/flyinsaucers/) 1. Greg Izor (Esp. / Austin / Bdx) – Blues Basé à Austin, Greg Izor est sans aucun doute l’un des chanteurs/harmonicistes les plus talentueux du moment aux U.S.A. Encensé par la critique, le mélange Texas Blues, Louisiana soul et Rock’n Roll de son répertoire résonne encore longtemps dans le cœur du public après son passage sur scène. A découvrir absolument. Pour cette date il sera accompagné des Lightnin’ Rockets, trio bordelais explosif de rockin’blues, avec Bastien à la batterie, T. Bo à la guitare et Mig à la basse. [https://www.migprod.com/greg-izor](https://www.migprod.com/greg-izor) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration sur place Protocole sanitaire jauge moins de 1000 personnes en place.

Gratuit

Au Quai Dechamps

Quai Deschamps Quai Deschamps, 33100 Bordeaux Bordeaux Bastide Niel Gironde



2021-07-14T19:00:00 2021-07-14T02:00:00