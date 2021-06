BROGLII par la compagnie Lapin 34 CENON,Ecole Francisque Poulbot, 25 août 2021-25 août 2021, Cenon.

BROGLII par la compagnie Lapin 34

CENON, Ecole Francisque Poulbot, le mercredi 25 août à 14:00

**Thérapie de l’absurde** Le principe est clair : c’est en orchestrant dans les rues des “moments d’intense incompréhension”, que la compagnie Lapin 34 entend contrecarrer la pression du monde… La loufoquerie comme remède à tout ? On a tellement envie d’y croire ! Inspiré de la BD _Imbroglio_ de Lewis Trondheim, _Broglii_ joue dans l’espace public un huis-clos (plus si clos…) pour trois personnages machiavéliques en quête de pouvoir. Au menu : amour, joie, colère et trahison dans des styles pouvant aller de la folie dessinée au Vaudeville, en passant par l’emphase de la tragédie grecque, la tranquille assurance des héros de théâtre classique, et l’ultra-violence tarantinesque. Aux spectateurs, à chaque fois, de choisir leur accommodement préféré. Et d’éprouver la joie libératrice du rire devant l’absurde. — Avec : En alternance Gilles Barthélémy ou Florian Langlais, Elodie Lasne et Aurélien Portehaut ou Yvan Lecomte / Mise en scène : François Chevallier — **Extrait** [[https://www.youtube.com/watch?v=xlZaODrajUc](https://www.youtube.com/watch?v=xlZaODrajUc)](https://www.youtube.com/watch?v=xlZaODrajUc) — **Compagnie** [**Lapin 34**](https://www.3615codelapin34.fr/lapin-34/) Dans un monde sous pression, la compagnie lyonnaise milite pour des moments d’intenses absences de compréhension. L’accès à l’absurde et au loufoque autorise l’absence de justifications. Ici pas de parce que puisqu’il n’y a pas de raison. — **TOUT PUBLIC à partir de 6 ans** **DURÉE** : 1H **GRATUIT, ENTRÉE LIBRE** (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) **LIEU** : Cour de l’école Francisque Poulbot, Rue Antoine Watteau à Cenon — Prochains « Broglii » de l’Été métropolitain : Cenon le 25/08 à 18H, Blanquefort le 27/08. — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

GRATUIT, ENTRÉE LIBRE (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Thérapie de l’absurde

CENON,Ecole Francisque Poulbot Rue Antoine Watteau, 33150 Cenon Cenon La Marègue Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T15:00:00