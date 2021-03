Erpe-Mere Studio Trad , Erpe-Mere Erpe-Mere Broes Studio Trad | Erpe-Mere Erpe-Mere Catégorie d’évènement: Erpe-Mere

Les bals folk vous manquent autant que nous ? Vous voulez danser sur de la bonne musique, avec d’autres personnes de toute l’Europe ?

Alors rejoignez **Bal Digital** via la vidéo sur les pages Facebook de

[**Frisse Folk**](https://www.facebook.com/frissefolk/) **&** [**Studio Trad**](https://www.facebook.com/studiotrad/). Avec le soutien du gouvernement flamand.

Vous pouvez soutenir l’orgaisation avec une contribution libre [[https://frissefolk.be/en/donate](https://frissefolk.be/en/donate)](https://frissefolk.be/en/donate)

Merci beaucoup!

Participation libre

