Mangiennes, Meuse BROCANTE + MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Meuse

BROCANTE + MARCHÉ DES PRODUCTEURS Mangiennes, 15 août 2021, Mangiennes. BROCANTE + MARCHÉ DES PRODUCTEURS 2021-08-15 – 2021-08-15

Mangiennes Meuse Mangiennes Le Comité des Fêtes et la Mairie de Mangiennes s’associent pour organiser une grande journée d’animations dans le village, le dimanche 15 août.

Avec au programme:

– Brocante (1€ le mètre)

– Balades en véhicules anciens (2€/personne)

– Buvette et restauration

+33 6 75 00 22 16

