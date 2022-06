Brocante et vide-greniers Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs

Brocante et vide-greniers Les Fourgs, 2 juillet 2022, Les Fourgs. Brocante et vide-greniers

Place du village Les Fourgs Doubs

2022-07-02 07:00:00 – 2022-07-02 17:00:00 Les Fourgs

Doubs Les Fourgs 2 2 EUR Installation des exposants dès 6h.

Ouvert aux professionnels brocanteurs et particuliers. Buvette et petite restauration.

Réservation par mail de préférence. Accès libre pour les visiteurs. lesfourgs@destination-hautdoubs.com +33 3 81 69 44 91 Installation des exposants dès 6h.

Ouvert aux professionnels brocanteurs et particuliers. Buvette et petite restauration.

Réservation par mail de préférence. Accès libre pour les visiteurs. Les Fourgs

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Fourgs Other Lieu Les Fourgs Adresse Place du village Les Fourgs Doubs Ville Les Fourgs lieuville Les Fourgs Departement Doubs

Les Fourgs Les Fourgs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-fourgs/

Brocante et vide-greniers Les Fourgs 2022-07-02 was last modified: by Brocante et vide-greniers Les Fourgs Les Fourgs 2 juillet 2022 Place du village Les Fourgs Doubs

Les Fourgs Doubs