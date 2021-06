Chapelle-Royale Chapelle-Royale Chapelle-Royale, Eure-et-Loir Brocante estivale Chapelle-Royale Chapelle-Royale Catégories d’évènement: Chapelle-Royale

Eure-et-Loir

Brocante estivale Chapelle-Royale, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Chapelle-Royale. Brocante estivale 2021-07-04 07:00:00 – 2021-07-04 19:00:00

Brocante, bric à brac, organisée par l'Amicale des Anciens Elèves. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Sur inscription pour les exposants. +33 2 37 49 20 19

Détails Catégories d’évènement: Chapelle-Royale, Eure-et-Loir Étiquettes évènement : Autres Lieu Chapelle-Royale Adresse Ville Chapelle-Royale lieuville 48.14436#1.04877