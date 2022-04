Brocante de Thiverny Thiverny, 22 mai 2022, Thiverny.

Brocante de Thiverny Thiverny

2022-05-22 06:00:00 – 2022-05-22 18:30:00

Thiverny Oise

Venez chiner de bonnes affaires et des objets anciens et vintage à la brocante de la ville de Thiverny !

Des les rues Henri Barbusse, du 19 mars 1962 et du 8 mai 1945.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements par mail: comite.des.fetes.thiverny@gmail.com

bulletin d’inscription pour achat d’emplacements sur le site internet de la mairie de Thiverny (rubrique manifestations).

Tarif habitants de Thiverny: 3€ le mètre

Tarif extérieurs: 5€ le mètre

(minimum 2m, maximum 5m)

Thiverny

