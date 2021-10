BROCANTE BRIC À BRAC Gréez-sur-Roc, 24 octobre 2021, Gréez-sur-Roc.

BROCANTE BRIC À BRAC 2021-10-24 08:00:00 – 2021-10-24

Gréez-sur-Roc Sarthe Gréez-sur-Roc

Brocante avec buvette et restauration sur place. Renseignements et inscription : cfdfgreez72@outlook.fr et 06 77 13 15 12 ou 06 20 53 12 33. Sur place, retrouvez exposants : 1 € le mètre. Fabrication et vente de boudins. R

Brocante avec buvette et restauration sur place.

+33 6 77 13 15 12

Brocante avec buvette et restauration sur place. Renseignements et inscription : cfdfgreez72@outlook.fr et 06 77 13 15 12 ou 06 20 53 12 33. Sur place, retrouvez exposants : 1 € le mètre. Fabrication et vente de boudins. R

dernière mise à jour : 2021-10-18 par