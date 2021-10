Brigades Lyriques – Musiques du coeur “Sangs” Marmande, 13 novembre 2021, Marmande.

Brigades Lyriques – Musiques du coeur “Sangs” 2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 22:30:00 Petit Théâtre Allée des Tabacs

Marmande Lot-et-Garonne

10 10 EUR Récital de Mélodies et Lieder.

Musiques du corps et du cœur, qui se dansent se frappent se pleurent et se crient, ce Récital dépeint la cartographie de nos paysages perdus.

Elodie Vignon et Sarah Laulan sont unies par leur approche intuitive de la musique, qui éveille les sens et les consciences. Elles destinent ce projet aux publics aussi bien néophytes que connaisseurs, tous ceux qui ne veulent pas se laisser délimiter par des frontières.

Les compositeurs réunis ici ont en commun le feu et la sincérité qui les meut (Milhaud, De Falla, Ligeti, Ginastera, Cage, Dvorak…). Oublions les idées de musique classique ou folklorique. Sur cette mappemonde, les écritures et les âmes se croisent et s’emmêlent jusqu’à tisser de nouveaux langages.

Réservations à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou sur www.nuits-lyriques.fr

