Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise, Saint-Martin-Longueau Bricolages de Pâques à Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Bricolages de Pâques à Saint-Martin-Longueau, 27 mars 2021-27 mars 2021, Saint-Martin-Longueau. Bricolages de Pâques à Saint-Martin-Longueau 2021-03-27 10:00:00 – 2021-03-27 15:00:00

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Faites découvrir à vos enfants une activité sur le thème de Pâques. Éveillez leur créativité avec un atelier décoration de nichoir à oiseaux. Le matériel sera fourni.

Rendez-vous de 10h à 11h pour les enfants de 5 à 7 ans et de 14h à 15h pour les 8-10 ans. mediastmartin@orange.fr +33 3 44 29 94 27 Faites découvrir à vos enfants une activité sur le thème de Pâques. Éveillez leur créativité avec un atelier décoration de nichoir à oiseaux. Le matériel sera fourni.

Rendez-vous de 10h à 11h pour les enfants de 5 à 7 ans et de 14h à 15h pour les 8-10 ans. ©PIXABAY

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Martin-Longueau Autres Lieu Saint-Martin-Longueau Adresse Ville Saint-Martin-Longueau