Fréniches Oise Fréniches Venez découvirir Bretelle et Garance vendredi 15 Avril 2022 à 20h00 au Tiers-Lieu La Commune porté par l’Association Yapluk’A.

Ouverture des portes du Tiers-Lieu à 19h30.

Buvette et petite restauration.

Fréniches

