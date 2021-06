Batz-sur-Mer Musée des marais salants Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Breizh balade Musée des marais salants Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Breizh balade Musée des marais salants, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Batz-sur-Mer. Breizh balade

Musée des marais salants, le dimanche 19 septembre à 15:30

Visite en partenariat avec les Veuzous de la Presqu’île Dans le cadre de l’exposition « Collage urbain » initiée par la confédération Kenleur, organisée par le Cercle celtique les Paludiers et la ville de Batz-sur-Mer Des ballades cadençant la balade… Venez sillonner les rues de Batz au rythme d’un discours et d’un répertoire d’airs traditionnels en presqu’île de Guérande. Réservation obligatoire au 02 40 23 82 79, jauge limitée

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

Visite guidée, musicale et chantée, à partir de 8 ans Musée des marais salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des marais salants Adresse Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer Ville Batz-sur-Mer lieuville Musée des marais salants Batz-sur-Mer