Brassensiades Pirey, 1 octobre 2021, Pirey.

Brassensiades 2021-10-01 – 2021-10-03

Pirey Doubs Pirey

EUR 14 37.5 Trois jours de festivités entièrement dédiées au poète. Festival du centenaire

Au centre St Exupéry à Pirey.

Tarifs : spectacles vendredi et samedi soir dès 19h30 et dimanche à 14h : tarif normal; 15€ ; pré-vente en ligne à 14€ – Abonnement 3 spectacles tarif normal 37,50€

En vente en ligne sur le site internet de l’office de tourisme et des congrès du Grand Besançon à la rubrique billetterie

asso.lamandier@laposte.net https://amandier25.com/

Trois jours de festivités entièrement dédiées au poète. Festival du centenaire

Au centre St Exupéry à Pirey.

Tarifs : spectacles vendredi et samedi soir dès 19h30 et dimanche à 14h : tarif normal; 15€ ; pré-vente en ligne à 14€ – Abonnement 3 spectacles tarif normal 37,50€

En vente en ligne sur le site internet de l’office de tourisme et des congrès du Grand Besançon à la rubrique billetterie

dernière mise à jour : 2021-08-25 par