BRASILEIRAS rouge belle de mai, 23 octobre 2021, Marseille.

BRASILEIRAS

rouge belle de mai, le samedi 23 octobre à 21:00

Parce que la vie continue et que l’Art nous sauve, le groupe ” BRASILEIRAS ” est heureux de vous présenter son nouveau projet sur les grandes chanteuses brésiliennes. Soit qu’elles furent connues par leur interprétation de grands standards, soit qu’elles composèrent elles-mêmes des pièces musicales dignes d’intérêt. Ci-dessous un teaser qui donne un aperçu de notre travail. Sur des arrangements du guitariste Christian BON, on peut entendre Camille MANDINEAU au chant, Laura MAY aux flûtes, Charly TOMAS à la basse et à la contrebasse et Philippe ROUSSELET à la batterie. ” la musique a ceci qu’elle parle à l’Universel et qu’en dépit des goûts de chacun, rassemble les âmes ”. Découvrez ! vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=nUnOKJAqZbM](https://www.youtube.com/watch?v=nUnOKJAqZbM) Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – PAF 10E

10€

♫♫♫

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T23:30:00