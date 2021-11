Saint-Maurice-l'Exil Saint-Maurice-l'Exil Isère, Saint-Maurice-l'Exil Braderie jeux et jouets Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil Catégories d’évènement: Isère

Braderie jeux et jouets salle L. Aragon 31 rue de la Commune 1871 Saint-Maurice-l'Exil

2021-12-01

Saint-Maurice-l’Exil Isère Saint-Maurice-l’Exil Isère La ludothèque municipale vend ses jeux et jouets d’occasion, à des prix allant de 2 euros à 30 euros.

Réservé exclusivement aux particuliers. ludotheque@ville-st-maurice-exil.fr +33 4 74 29 04 50 https://www.ville-st-maurice-exil.fr/ salle L. Aragon 31 rue de la Commune 1871 Saint-Maurice-l’Exil

