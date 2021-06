Braderie File7 – Matériel musical & technique + Superego File7, 27 juin 2021-27 juin 2021, Magny-le-Hongre.

### **BRADERIE FILE7 – MATÉRIEL MUSICAL & TECHNIQUE** Cet été, avant les retrouvailles musicales, File7 organise sa grande braderie en se séparant d’une partie de son matériel musical et technique. Testez, achetez et repartez avec l’équipement professionnel qu’il vous faut. File7 vous propose de faire affaire parmi un large choix d’appareils audio et autres à prix attractifs. L’équipe vous attend sur le Parvis et en salle de 10h à 18h. File7 vous propose également des animations musicales et détente pour savourer votre journée en famille (spot DJ en accès libre, stand crêpes, bar extérieur, coin sofas…). À 16h30, rendez-vous dans la Grande Salle pour le spectacle Jeune Public SuperEgo. La braderie est ouverte aux particulierères, aux professionnelles des musiques actuelles et aux structures de toutes les tailles. Pour réserver un stand et vendre votre équipement musical ou technique, merci de bien vouloir nous contacter à [[regie-generale@file7.com](mailto:regie-generale@file7.com)](mailto:regie-generale@file7.com). Les transactions seront faites exclusivement sur la date prévue (pas de réservations avant ou après la date proposée). Découvrez le matériel mis en vente par File7 via [ce lien](mailto:[http://www.file7.com/wmedias/original/programmation/2021/printemps_2021/2021_02_24_Braderie_Liste_matriel_File7_220ppp_compressed.pdf](mailto:http://www.file7.com/wmedias/original/programmation/2021/printemps_2021/2021_02_24_Braderie_Liste_matriel_File7_220ppp_compressed.pdf)). Une initiative soutenue par Val d’Europe Agglomération. ### **SUPEREGO** Du haut de son immeuble et de ses neuf ans, Ego, jeune cachalot, observe le monde, sa ville, son quartier. À la veille de la rentrée scolaire, ses copains ne sont pas encore revenus et il se sent bien seul. L’idée d’aller se coucher l’angoisse. Il se rêve alors en super héros volant au secours des âmes esseulées. Ludique et poétique, SuperEgo nous plonge dans une fantastique odyssée musicale sur la thématique de l’enfance. De rencontre en rencontre, le petit cétacé apprendra à grandir en faisant la connaissance de p’tits bulots, de sirènes girly et de bien d’autres créatures des fonds marins. **Entrée libre / Durée : 50mm / De 5 à 10 ans / 16h30**

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre File7 Seine-et-Marne



2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T18:00:00