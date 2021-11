Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Braderie des écoles Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Braderie des écoles Chambéry, 4 décembre 2021, Chambéry. Braderie des écoles Salle Jean-Baptiste Carron 119 place René Vair Chambéry

Chambéry Savoie L’association Les Ptits Maché organise la grande braderie des enfants. Vous pourrez y venir pour dénicher la perle rare pour Noël, vendre vos propres objets et vêtements ou simplement passer un peu de bon temps avec les enfants ! ptitsmache@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/association-des-p-tits-mache/evenements/braderie-des-ecoles Salle Jean-Baptiste Carron 119 place René Vair Chambéry

