Braderie de printemps à la Poterie Saint-Igny-de-Roche, 29 avril 2022, Saint-Igny-de-Roche.

Braderie de printemps à la Poterie Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche

2022-04-29 10:00:00 – 2022-05-02 19:00:00 Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette

Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire Saint-Igny-de-Roche

Venez découvrir cette nouvelle édition de la Braderie, et profiter de prix très attractifs sur de nombreux objets et œuvres proposés par des artistes et artisans d’art ! Au programme cette année :

POTERIES et CERAMIQUES de : Ferrudja BORJON-CHEBLI, Elisabeth BOVET, Sylvie DEVERCHERE, Christian FAILLAT, François FRESNAIS, Julie PERROTON, Antoine WILMET

PEINTURES, DESSINS et GRAVURES de : Sylvie COLON, Sylvie DEVERCHERE, Antoine WILMET

CALLIGRAPHIES de: Dady DAOUDI, Abdelhafid KADRI

sylvie@deverchere.com +33 3 85 26 33 09 https://poterie.deverchere.com/

Venez découvrir cette nouvelle édition de la Braderie, et profiter de prix très attractifs sur de nombreux objets et œuvres proposés par des artistes et artisans d’art ! Au programme cette année :

POTERIES et CERAMIQUES de : Ferrudja BORJON-CHEBLI, Elisabeth BOVET, Sylvie DEVERCHERE, Christian FAILLAT, François FRESNAIS, Julie PERROTON, Antoine WILMET

PEINTURES, DESSINS et GRAVURES de : Sylvie COLON, Sylvie DEVERCHERE, Antoine WILMET

CALLIGRAPHIES de: Dady DAOUDI, Abdelhafid KADRI

Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche

dernière mise à jour : 2022-04-20 par