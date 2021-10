Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Braderie d’automne du Secours Populaire de Plouha Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Braderie d’automne du Secours Populaire de Plouha Plouha, 16 octobre 2021, Plouha. Braderie d’automne du Secours Populaire de Plouha 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-16 12:00:00 Secours Catholique de Plouha 7 Rue Jean-Baptiste Lamennais

Plouha Côtes d’Armor Venez participer à la braderie d’automne du Secours Populaire de Plouha ! Vous pourrez y trouver de nombreux vêtements d’hiver, neufs ou d’occasion, adultes et enfants, de quoi renouveler votre garde robe sans vous ruiner ! Ainsi que vaisselle, bibelots, livres, jouets, bijoux… à petits prix. L’intégralité des sommes récoltées aidera l’association dans ses actions en faveur des plus démunis.

Lieu Plouha Adresse Secours Catholique de Plouha 7 Rue Jean-Baptiste Lamennais Ville Plouha