Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin, Bischwiller Braderie Bischwiller Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischwiller

Braderie Bischwiller, 9 octobre 2021, Bischwiller. Braderie 2021-10-09 08:00:00 – 2021-10-09 16:30:00

Bischwiller Bas-Rhin Envie de faire des bonnes affaires ?

Rendez-vous à la braderie de printemps Bischwiller ce samedi 20 mars de 8h à 16h30.

Tout le long de la rue Rampont, les commerçants vous proposeront des prix défiant toute concurrence. Venez chiner les bons plans ou simplement flâner, et laissez-vous tenter par quelques emplettes. Le retour des beaux jours de printemps sont propices au renouvellement de votre garde-robes ou de vos outils de bricolage/jardinage. Port du masque obligatoire. Envie de faire des bonnes affaires ?

Rendez-vous à la braderie de printemps Bischwiller ce samedi 20 mars de 8h à 16h30. +33 3 88 53 98 58 Envie de faire des bonnes affaires ?

Rendez-vous à la braderie de printemps Bischwiller ce samedi 20 mars de 8h à 16h30.

Tout le long de la rue Rampont, les commerçants vous proposeront des prix défiant toute concurrence. Venez chiner les bons plans ou simplement flâner, et laissez-vous tenter par quelques emplettes. Le retour des beaux jours de printemps sont propices au renouvellement de votre garde-robes ou de vos outils de bricolage/jardinage. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischwiller Autres Lieu Bischwiller Adresse Ville Bischwiller lieuville 48.76992#7.85366