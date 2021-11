Boutique éphémère de Noël au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien, 3 décembre 2021, Bulat-Pestivien.

Boutique éphémère de Noël au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien

2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-23 18:00:00

Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien

A la recherche d’une boutique pour vos achats de Noël, à côté de chez vous, en toute quiétude ! Le Ch’ty Coz vous propose une boutique éphémère de Noël avec des artisans, des artistes, des producteurs locaux, le tout présenté au milieu d’objets de brocante. Vous y trouverez des chapeaux, des coussins, des bijoux, des livres, des compositions florales, des cartes postales, des chaussons, des lampes, de la poterie, de la broc, et bien d’autres découvertes ! Boissons chaudes et réconfortantes sur place ou à emporter et parfois de succulentes crêpes maison ! La brocante sera ouverte également !

chtycoz@orange.fr +33 7 87 93 69 77

