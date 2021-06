Bouskidou fête ses 40 ans Escall, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire.

2021-06-19

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Réservation obligatoire : resa19@bouskidou.com

Le groupe légendaire (et oui, ils ont quand même été groupe Disney en 1998 ;-) ) de rock pour « enfants » de toutes générations fête ses 4X10 ans. Les grandes personnes diront leurs 40 ANS !!! Pour cela ils sortent un magnifique livre-disque qui parle en musique et en mots de nos émotions : le bonheur, la surprise, la jalousie, la tristesse… et en dessins puisque 8 dessinateurs (nantais…) les ont rejoints à cette occasion : Olli Bioret, Bruno Barbier, Nicolas de la Casiniere, Yves Magne, Eric Sagot, Laurent Lebot, Benoit Sire et Olivier Texier. Ils seront le 19 juin 2021 sur la scène de l’Escall à Saint-Sébastien. Des invités (dont Anna Lepley la comédienne du clip « Mes émois et moi »), des surprises… et les 8 dessinateurs qui seront de part et d’autre de la scène pour en direct créer une magnifique fresque qui représentera ce concert unique et les chansons jouées sur scène.

Escall 27 Rue des Berlaguts Saint-Sébastien-sur-Loire