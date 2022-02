Bourse Lambretta et Vespa Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Samedi 21 et dimanche 22 mai : LE MINEROY – Bourse Lambretta et Vespa. Venez vivre un moment convivial en famille dans une ambiance Rétro Vintage ! Tous les scooters anciens sont les bienvenus ! Accueil dès le vendredi après-midi. Samedi : 10h-17h, balade en scooter. Dimanche : 8h-15h, expo et bourse d'échange. Repas samedi midi et soir sur réservation. Ouvert à tous entrée gratuite. Contact : philippe10160@outlook.fr – +33(0)6 33 72 30 83

