Pour le meilleur Troyes, jeudi 2 mai 2024.

Pour le meilleur Troyes Aube

Comment un vrai couple a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La pat patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ?



Beaucoup plus fatigués occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… 20 20 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-02

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement Pour le meilleur Troyes a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne